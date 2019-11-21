2019-11-21T08:56:29+03:00
Общество

«Жесть, что творится»: в Екатеринбурге водители выстроились в длинные очереди, чтобы пройти медкомиссию

А все это из-за новых цен на справки, которые с завтрашнего дня поднимутся в 3-4 раза
Мария Трапезникова
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Многие стоят в очереди с 5:00. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Многие стоят в очереди с 5:00. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Екатеринбургские водители с самого утра штурмуют медицинские центры и больницы, чтобы пройти транспортную комиссию по старой цене. А все дело в том, что с завтрашнего дня, 22 ноября, цены на медсправки повысятся в несколько раз.

Если раньше ее можно было оформить за полторы-две тысячи рублей, то теперь печать на бумаге обойдется в шесть-восемь тысяч.

- Сегодня приехал в больницу в 7:00, был уже в очереди к 12:00. Некоторые люди приехали к 5:00, - рассказывает один из подписчиков сообщества «Инцидент Екатеринбург» Михаил Еремеев, – Прошел все за пять минут, когда уходил, очередь была человек под 300. Жесть, что творится.

Причина таких высоких цен заключается в новых документах, которые приняты Минздравом РФ. Теперь, помимо врача психиатра-нарколога, нужно будет сдать еще несколько дополнительных анализов.

- Будет проводиться исследование мочи на наличие психоактивных веществ, таких как опиаты, амфетамин, каннабиноиды, метадон, кокаин и так далее, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. – А также специальный тест, который выявит, есть ли в крови у человека маркер хронического алкоголизма.

Кстати, этот новый тест можно сделать пока что только в одной больнице города – Областной наркологической. А сроки готовности медзаключения могут занимать до нескольких недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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