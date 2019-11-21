2019-11-21T08:30:07+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей

Ранее минимальный порог составлял 30 тысяч рублей
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При оплате картой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус»При оплате картой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус»
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Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за расчетно-кассовое обслуживание кредитной карты «Энерджинс». Комиссия не взимается при обороте по счету кредитной карты «Энерджинс» от 5 тысяч рублей в течение месяца. Ранее минимальный порог составлял 30 тысяч рублей. Комиссия при обороте на счете карты «Энерджинс» от 5 тысяч рублей отменяется до 31 декабря 2019 года включительно. Карта «Энерджинс» с кредитной линией прекрасно подходит для совершения ежедневных покупок. При оплате картой начисляются баллы в программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус», из расчета 1 балл за каждые 50 рублей. Размер кэшбэка составляет до 3% от стоимости покупки. Льготный период кредитования составляет до 2-х месяцев. Максимальный размер кредита, предоставляемого в рамках кредитной карты, равен 500 тысяч рублей. Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке УРАЛСИБ осуществляется круглосуточно. Подробную информацию и полные условия по кредитной карте «Энерджинс» можно получить в отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) и на сайте Банка. Кэшбэк – возврат денежных средств на карт. счет за осуществление покупок с использованием карты «Энерджинс» (далее - Карта). Клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 руб., которые могут быть обменены на денежные сертификаты, предусматривающие кэшбэк. Размер кэшбэк зависит от номинала выбранного денежного сертификата: за 3000 баллов предоставляется сертификат на 1500 руб. (1% кэшбэка), за 6 000 баллов предоставляется сертификат на 9000 руб. (3% кэшбэк). После выбора сертификата сумма в размере номинала выбранного денежного сертификата перечисляется на карт. счет. Также Клиент может обменять баллы на сертификаты магазинов-партнеров Банка. Полный список партнеров Банка указан на сайте www.uralsib.ru. Срок действия–3 года. Ставка по кредиту – от 23,9 % годовых в рублях. Льготный период – до 2х мес. Выдача наличных (далее-ВН) в пунктах ВН (далее–ПВН)-3,99 от суммы операции (далее-СО) + 300 руб.; Зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее–БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню (www.uralsib.ru) - комиссия не взимается. Безналичный перевод средств (далее-БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты банков по перечню-3,99% от СО + 300 руб. Тарифы действительны с 27.06.2019г. Подробная информация по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка www.uralsib.ru. Услуга кэшбэк оказывается ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

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