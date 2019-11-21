2019-11-21T08:25:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершились поиски Юлии Лесниковой

Она ушла из дома вечером 15 ноября и пропала
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга завершила поиски 15-летней Юлии Лесниковой, которая ушла из дома еще вечером 15 ноября. О пропаже сообщила ее мама.

- При проведении розыскных мероприятий полицейскими был установлен круг общения несовершеннолетней, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Своим знакомым девочка объяснила, что не планирует возвращаться домой, так как поссорилась с мамой, и ей хочется погулять самостоятельно.

Накануне, через друзей и соцсети, полиция, наконец, отыскала школьницу и вернула ее домой в целости и сохранности. С девочкой провели беседу о недопустимости самостоятельных побегов из дома и отправили к родителям. Семья, в которой она воспитывалась, на учете не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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