На Урале под суд отправили сотрудницу банка, которая обокрала VIP-клиента на два миллиона

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-21T08:10:28+03:00

Женщина украла больше двух миллионов у своей клиентки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы

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В Новоуральске под суд отправили отправили под суд местную жительницу, которую обвиняют в краже крупной суммы денег. Женщина с мая по июнь 2007 года занимала одну из руководящих постов в банке и обслуживала VIP-клиентов.

- И вот, пользуясь доверием своей клиентки, которая обращалась к ней не первый раз, она оформляла от имени клиентки кассовые ордера на снятие денег с ее счетов и предъявляла их кассиру банка, чтобы впоследствии забрать себе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

И за две месяца женщине удалось похитить у клиентки больше 2,1 миллиона рублей.

- В настоящее время все деньги ей возвратили. Потерпевшим по уголовному делу признан банк, сама обвиняемая вину полностью признала, - добавили в прокуратуре.

Сейчас дело направили в Новоуральский горсуд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU