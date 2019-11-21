2019-11-21T07:14:19+03:00
Происшествия

Из соседнего дома эвакуировали семь человек: под Екатеринбургом сгорел автосервис

К счастью, все остались целы
Мария Трапезникова
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В Белоярском ГО сгорел автосервисВ Белоярском ГО сгорел автосервисФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этой ночью в Белоярском ГО, по улице Ленина, вспыхнул автосервис. Диспетчеры МЧС получили информацию около 00:15, на место сразу же выехало восемь бригад пожарных в составе 26 человек.

- На площади в 137 «квадратов» полностью сгорели стены, перекрытие и оборудование автосервиса, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Из соседнего здания пришлось эвакуировать семь человек, детей среди них не было. К счастью. Никто не пострадал. Пожар удалось потушить только через час, к 01:15, а разбирать сгоревшие конструкции закончили почти к трем ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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