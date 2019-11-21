Из соседнего дома эвакуировали семь человек: под Екатеринбургом сгорел автосервис
Этой ночью в Белоярском ГО, по улице Ленина, вспыхнул автосервис. Диспетчеры МЧС получили информацию около 00:15, на место сразу же выехало восемь бригад пожарных в составе 26 человек.
- На площади в 137 «квадратов» полностью сгорели стены, перекрытие и оборудование автосервиса, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Из соседнего здания пришлось эвакуировать семь человек, детей среди них не было. К счастью. Никто не пострадал. Пожар удалось потушить только через час, к 01:15, а разбирать сгоревшие конструкции закончили почти к трем ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU