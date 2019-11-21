«Очень торопился домой»: на Вторчермете иномарка сбила школьника, который перебегал дорогу на «красный»

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-21T06:15:04+03:00

Его с переломом лодыжки реанимацией доставили в ДГБ №9

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Минувшим вечером на Вторчермете, в районе дома №17 по улице Титова, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал маленький мальчик. Виноватым оказался он сам, так как перебегал дорогу на красный свет.

- Водитель иномарки Toyota, двигаясь по улице Титова со стороны Сухоложской в сторону Военной, на регулируемом перекрестке допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В результате сильного удара восьмилетний мальчик был срочно госпитализирован бригадой реанимации в ДКБ №9. По предварительным данным, у него перелом лодыжки.

- Машиной управлял 32-летний мужчина, его стаж вождения – семь лет. С его слов, он двигался по правой полосе со скоростью 50 км/ч, - добавили в ГИБДД. – Мальчик выбежал неожиданно, поэтому вовремя затормозить не удалось.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

А школьник, как оказалось, очень торопился на трамвай, чтобы уехать домой со спортивной тренировки.

На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции города. Сейчас они уточняют все причины аварии и напоминают, что перебегать дорогу на красный свет категорически запрещается. Иногда это может привести к тяжелым последствиям, как в этом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU