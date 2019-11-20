2019-11-20T19:46:13+03:00
Общество

«Угрожают убийством»: родным депутата Гордумы Екатеринбурга мстят за его позицию по скверу

Страшные смс с угрозами поступили теще, жене и помощнице Константина Киселева
Алина СУРИНА
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Константин Киселев сообщил о телефонных угрозах в полициюКонстантин Киселев сообщил о телефонных угрозах в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня вечером теще, жене и помощнице депутата Гордумы Константина Киселева сначала звонили с угрозами, а потом стали писать страшные СМС. Политик связывает это с его позицией по скверу.

- Без предисловий. Несколько минут тому назад прошли три звонка. Моей помощнице, теще и жене. Все три звонка с угрозами убийства, насилия и «советом» - брать детей и валить из города. Звонки с одного и того же телефона. Одним голосом. Называют имена детей, то есть все не просто так. Потом пришла СМС теще о том, что нас нет в живых. Человеку за семьдесят. Потом СМС жене, - написал Константин Киселев на своей странице в Facebook.

СМС, которую прислали депутату Фото: Facebook, Константин Киселев

СМС, которую прислали депутату Фото: Facebook, Константин Киселев

Как пишет политик, в телефонном разговоре звучали слова «за храм». Но, по словам депутата, слово «храм» произносили равнодушно. Он считает, что это могут делать для прикрытия. Константин Киселев сразу же после этих слов, позвонил в фонд «Святой Екатерины» и сообщил, что их, возможно, подставляют. Самому депутату не звонят, давление идет только на близких и родных.

Константин Киселев сообщил о телефонных угрозах в полицию. К сотрудникам МВД обратилась и его помощница. Она боится выходить из дома. По словам депутата, завтра он с семьей пойдет писать заявление очно.

Напомним, Константин Киселев активно выступал за проведение референдума и был противником строительства в сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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