СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-20T17:47:17+03:00

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Екатеринбуржца, угрожавшего взорвать Храм на Крови не стали заключать под стражу. Суд не нашел оснований полагать, что у мужчины есть намерения продолжить преступную деятельность и скрываться от следствия.

- Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства об избрании Григорию Сидорину меры пресечения в виде заключения под стражу. У следствия есть право самостоятельно выбрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, - рассказали в пресс-службе областного суда.

В отношении Григория Сидорина возбудили уголовное дело за ложные сообщения о терактах. Мужчину задержали 18 ноября, когда стало известно, что он опубликовал видео на YouTube- канале с угрозой взорвать Храм на Крови и еще 36 зданий в городе.

После задержания лже - террориста спецслужбы осмотрели Храм на Крови, но не нашли ничего подозрительного. По словам родственников, Григорий последнее время стал проявлять признаки неадекватного поведения. Поэтому, скорее всего ему придется пройти медицинское обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU