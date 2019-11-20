Глава Екатеринбурга продолжит отстаивать участок над станцией метро «Бажовская» для города

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-20T17:20:01+03:00

Дело о приватизации земли будет продолжено в суде

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжит отстаивать интересы жителей города по возвращению земельного участка над станцией метро «Бажовская» на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.

Апелляционный суд прекратил производство по апелляционной жалобе мэра на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 декабря прошлого года, которым был признан незаконным отказ Администрации в предоставлении в собственность ООО «Промавтосервис» земли над станцией «Бажовская».

Позиция городской администрации в суде следующая: участок предоставлен компании под автостоянку, строить объекты капитального строительства здесь нельзя. Поэтому строительство подземной парковки на этом участке – нарушение, участок не подлежал приватизации.

Александр Высокинский по должности имеет право решать вопросы местного значения, в том числе, защищать интересы жителей Екатеринбурга в судах, поэтому глава города и подал в суд апелляционную жалобу. Но апелляционный суд не признал самостоятельного права Главы Екатеринбурга на обжалование решение арбитражного суда.

Администрация Екатеринбурга также добивается признания недействительным договора купли-продажи земельного участка на перекрёстке улиц 8 Марта – Большакова и сноса самовольной постройки на нём в рамках отдельных дел, рассматриваемых Арбитражным судом Свердловской области.

Как сообщила начальник юридического отдела Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Евгения Рожок, на заседание апелляционного суда явился депутат Екатеринбургской городской Думы Сергей Шадрин со своим помощником Василием Маркевичем с доверенностью от ООО «Промавтосервис» для представления интересов коммерческой организации. Но апелляционный суд не допустил Сергея Шадрина к участию в деле.

Поведение депутата вызвало много вопросов, исходя из того, что Екатеринбургская городская Дума приняла решение об отнесении территории, в которую входит и спорный участок общества «Промавтосервис», к территориальной зоне ТОП-2 (запрет на строительство капитальных объектов).

Примечательно, что согласно полномочиям, депутат гордумы обязан представлять интересы избирателей, а не конкретных лиц.

Отметим, что Глава Екатеринбурга Александр Высокинский твердо намерен отстаивать интересы горожан в вопросе возвращения земли для станции метро «Бажовская» в муниципальную собственность. В прошлом судебном заседании суд удовлетворил ходатайство Администрации Екатеринбурга об истребовании кадастрового дела земельного участка, что позволит выяснить, на каком основании был изменён вид его разрешённого использования, позволивший получить разрешение на строительство здания подземной парковки.

Рассмотрение вопроса в суде продолжится 2 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU