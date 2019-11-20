На воспитателя и врача скорой помощи завели дело из-за смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-20T16:12:07+03:00

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Следственный комитет по Свердловской области завел уголовное дело после смерти полуторагодовалого Амира Умарова от инфекции в Екатеринбурге. Малыш скончался 13 ноября в реанимации, куда его привезли на скорой. Следователи считают, что медработник, а также воспитатель частного детского сада, куда водили мальчика, вовремя не отреагировали на состояние ребенка.

- По версии следствия, смерть ребенка могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками негосударственного детского сада, который посещал ребёнок, или медицинскими работниками «скорой помощи», которые оказывали малолетнему первичную медицинскую помощь вечером 12 ноября, до госпитализации его в больницу, - рассказали в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщала мама Амира Юлия Умарова, она забрала малыша из частного детского сада 12 ноября. У сына уже была температура, но воспитатель не отреагировал на это. Уже дома девушка вызвала врача, но в первый раз от госпитализации отказалась, а во второй приезд скорой, ребенка увезли в больницу. Через несколько часов ребенок умер. Оказалось, что у Амира была менингококковая инфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU