2019-11-20T14:19:58+03:00
Общество

Новый год уже совсем близко: в Екатеринбурге начали устанавливать главную елку

В этом году она будет искусственной и подсветится 5,4 тысячами лампочек
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге начали устанавливать главную елкуВ Екатеринбурге начали устанавливать главную елкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На площади 1905 года в Екатеринбурге начали устанавливать главную городскую елку. На месте десятки рабочих уже собирают каркас зеленой красавицы. К сожалению, в отличие от прошлого года, в этот раз она будет искусственной.

Высота ели достигнет 50 метров, у нее будет подсветка из 5,4 тысяч ламп минимум 18 различных цветов.

В этом году она будет искусственной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году она будет искусственнойФото: Алексей БУЛАТОВ

- Новогодняя елка должна быть оснащена колонками, не менее четырёх штук, усилителем (4 кВт), микшерным пультом, оборудована устройством громкой связи с радиомикрофоном, - сообщалось в проектной документации Ледового городка, опубликованной на сайте госзакупок еще в октябре.

Кстати, главная тема этого года – 200-летние со дня открытия Антарктиды российскими путешественниками. Так, например, в городке построят большой корабль и айсберг, детские горки, входные арки и фотозону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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