Энергетики запретили екатеринбуржцам приближаться к теплолюкам

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-20T14:00:41+03:00

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В эти на Свердловскую область обрушился арктический циклон – температура воздуха резко опустилась до -25. В связи с этим энергетики решили увеличить мощность на ТЭЦ и, таким образом, «подогреть» горожанам батареи, чтобы они не замерзли. Сегодня энергетики вынесли предупреждение о том, как опасно находиться рядом с теплолюками.

- При обнаружении незакрытых или поврежденных люков теплокамер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите в ЕТК, - рассказали энергетики.

Также специалисты советуют следить внимательно за детьми, которые играют вблизи теплотрасс. Водителям советуют не останавливать автобусы и машины рядом с теплокамерами.

ИСТОЧНИК KP.RU