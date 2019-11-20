2019-11-20T14:00:41+03:00
Общество

Энергетики запретили екатеринбуржцам приближаться к теплолюкам

Специалисты дали несколько советов
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Специалисты дали несколько советовСпециалисты дали несколько советовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В эти на Свердловскую область обрушился арктический циклон – температура воздуха резко опустилась до -25. В связи с этим энергетики решили увеличить мощность на ТЭЦ и, таким образом, «подогреть» горожанам батареи, чтобы они не замерзли. Сегодня энергетики вынесли предупреждение о том, как опасно находиться рядом с теплолюками.

- При обнаружении незакрытых или поврежденных люков теплокамер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите в ЕТК, - рассказали энергетики.

Также специалисты советуют следить внимательно за детьми, которые играют вблизи теплотрасс. Водителям советуют не останавливать автобусы и машины рядом с теплокамерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На воспитателя и врача скорой помощи завели дело из-за смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге
Новый год уже совсем близко: в Екатеринбурге начали устанавливать главную елку
В выходные в Екатеринбурге откроют ледовый каток в ЦПКиО
ЕВРАЗ поставил более 2 тысяч тонн двутавров для крупнейшего ТЦ Екатеринбурга
Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут строить в начале декабря
Российские заводы не могут победить «Беларуса»
В центре Екатеринбурга иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу на красный свет
На благотворительном аукционе в Екатеринбурге выставят ракетку и шорты легендарного теннисиста Федерера
В Крым на поездах поедут отдыхать пенсионеры
Очень «замурчательно»: студенты Екатеринбурга устроили «пушистую» акцию в поддержку толстого котика Виктора
В Екатеринбурге полицейские завершили поиски Бехрузбека Калмаханова
Первая жертва холодов: в центре Екатеринбурга насмерть замерз мужчина в коричневой дубленке
«Называли меня ветреной девушкой»: 15-летнюю модель из Екатеринбурга затравили в социальных сетях