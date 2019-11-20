ЕВРАЗ поставил более 2 тысяч тонн двутавров для крупнейшего ТЦ Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-20T13:29:49+03:00

Из двутавров ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината в Екатеринбурге строится один из самых больших торговых центров России – VEER mall

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Из двутавров ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината в Екатеринбурге строится один из самых больших торговых центров России – VEER mall. Здание возводится на стальном металлокаркасе, что делает его более долговечным и прочным.

Цельнокатаные двутавровые балки применены в несущих элементах конструкции – поясах ферм строения. Благодаря использованию двутавров обеспечена высокая прочность здания, так как цельнокатаная балка выдерживает более высокие нагрузки по сравнению со сварной, а её применение дает существенную экономию металла. Отгрузку балки производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром».

Горячекатаная балка ЕВРАЗ НТМК проходит испытания на прочность и ударную вязкость и может использоваться даже в условиях Заполярья при температуре до -70°. Комбинат является единственным в России производителем цельнокатаных строительных балок высоких классов прочности С390 и С440. В сортаменте более 300 профилеразмеров.

Торгово-развлекательный центр VEER mall («Веер молл») строится в северной части Екатеринбурга, его площадь – более 150 тыс. кв. м. Фасад здания имитирует веер, также предполагается оборудование прозрачной стеклянной крыши. Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2020 года.

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