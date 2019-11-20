Российские заводы не могут победить «Беларуса»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-20T12:39:48+03:00

Сельскохозяйственная техника из Белоруссии остается в тренде на российском рынке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В первом полугодии 2019 года импорт тракторов из Белоруссии в России сократился на 13,5%, составив 4 638 единиц техники. При этом, продажи продукции «Минского тракторного заводы», которую собирают в России, выросли на 41,7% до 1 819 штук.

Таким образом, сегодня «Белорус» занимает почти половину российского ранка и наши заводы не могут вытеснить эту технику, пишет издание News.ru.

Изменить ситуацию не в пользу России может возможный разворот Белоруссии в сторону Евросоюза. По мнению экспертов, нужно дождаться реакции президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко на дорожные карты по углубленной интеграции государств на основе взаимной торговли и пошлин после 1 декабря 2019 года.

Автопарк аграрного сектора России сегодня составляет порядка 250 тысяч машин. Отечественная продукция по-прежнему зависит от импортных запчастей.

ИСТОЧНИК KP.RU