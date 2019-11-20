В Крым на поездах поедут отдыхать пенсионеры

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-20T11:47:50+03:00

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Постепенно растет интерес россиян к поездкам в Крым по железной дороге. Сообщение через железнодорожный мост откроется в конце декабря 2019 года, на пассажирские поезда уже граждане приобрели уже 25 тысяч билетов и половину из них купили люди старше 45 лет.

Первый пассажирский состав отправится на полуостров 23 декабря. С этого дня будут действовать два направления: «Москва – Симферополь» и «Санкт-Петербург – Севастополь». Билеты поступили в продажу 8 ноября, сообщает издание News.ru.

В списке самых популярных направлений в России на новогодние праздники маршрут «Москва - Севастополь» занял 16 место. На 27 – 29 декабря уже раскуплены все билеты. Большая часть пассажиров этого рейса – люди в возрасте от 55 лет. Стоимость билета в купе из Москвы до Симферополя составляет от 2 966 рублей, проезд в СВ – от 9 952 рублей. Из северной столицы до Севастополя добраться можно будет от 3 500 и 3 906 рублей соответственно.

Между Санкт-Петербургом и Севастополем будут курсировать пять составов «Таврия» с купейными и плацкартными вагонами. Расстояние в 2 700 километров поезд преодолеет за 43 часа 30 минут.

Напомним, что Керченский и Таманский полуострова соединили автомобильным и железнодорожным мостами, которые проложены параллельно.

ИСТОЧНИК KP.RU