«Называли меня ветреной девушкой»: 15-летнюю модель из Екатеринбурга затравили в социальных сетях

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-20T10:55:29+03:00

Теперь подростки выясняют отношения на глазах у всего района. Но не драками, а оскорблениями. Фото: СОЦСЕТИ

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В Екатеринбурге массовой травле через одну из крупнейших групп «ВКонтакте» Орджоникидзевского района подверглась 15-летняя Александра Петрова (имена детей изменены – прим.ред.).

- Очередная завышенная малолетка. Ведёт себя, как девочка легкого поведения. Считает себя лучше всех. Судит людей по внешности и по деньгам, - гласит анонимная запись в паблике.

Девочка не планирует писать заявление на обидчицу. Фото: СОЦСЕТИ

Сама Саша сразу же поняла, кто пишет про нее гадости. Ей оказалась подруга, с которой накануне произошел конфликт. Все началось со сторис в Instagram.

- Она выложила свою фотографию с подписью, что ей «меня жаль». Ну я и сделала ей ответ. И начались оскорбления в директе, а потом эта запись в группе. Я не удивлена, чего еще ждать от людей, которые воруют в магазинах? А еще выкладывают фотографии, где одна пошлятина. Заявление в полицию писать не вижу смысла, но была бы очень рада если запись про меня удалят. Неприятно, что меня на весь район называют ветреной девушкой. Хотя это не так и важно, у них нет доказательств.

Саша мечтает о карьере модели. Фото: СОЦСЕТИ

До конца года Александра получит диплом школы моделей, при этом девочка учится на дому.

- Я недавно перешла на домашнее обучение, но я почти отличница

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ИСТОЧНИК KP.RU