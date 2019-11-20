Уралец отсудил у автомагазина больше 660 тысяч за сломанную «Ладу»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-20T10:37:45+03:00

При покупке машины продавец не сообщил ему о явных дефектах

Изменить размер текста: A A

Житель Ревды Владимир в марте 2019 года купил в автомагазине «Ладу», за нее он отдал 590 тысяч рублей. При подписании договора купли-продажи продавец не выдал ему два пакета документов – один для него, другой – для ГИБДД.

- Однако дома Владимир обнаружил, что в пакете документов для ГИБДД находится диагностическая карта. В ней сказано, что машина имеет очень много дефектов , и побывала в ДТП, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В течение 15 дней в адрес продавца направили претензию о расторжении договора. Вот только продавец отказался, сославшись на то, что про дефекты Владимиру во время покупки рассказали. Тогда мужчина пошел в Ревдинский суд и потребовал выплатить ему больше 620 тысяч рублей. Однако там ему отказали.

- Тогда Владимир пошел дальше, в Свердловский областной суд, - добавили в пресс-службе. – Там материалы дела пересмотрели и пришли к выводу, что письменного подтверждения того, что мужчине сообщили о поломках автомобиля, нет. Соответственно, он имеет право на компенсацию.

Таким образом, вторая инстанция обязала автомагазин выплатить мужчине больше 660 тысяч рублей с учетом всех расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU