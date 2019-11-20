Уральские спортсмены устроили соревнования по тхэквондо, чтобы бороться с молодежной преступностью

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-20T10:03:15+03:00

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В Краснотурьинске состоялось открытое первенство по тхэквондо «Русский воин», посвященное памяти сотрудников МВД, которые погибли при исполнении служебного долга. На турнир съехались 115 мальчишек и девчонок в возрасте от пяти лет и выше – лучшие борцы Среднего Урала, ХМАО и Москвы.

- Перед началом выступления, присутствующие почтили защитников отечества минутой молчания. Родным погибших вручили памятные подарки, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

В ходе упорной борьбы сильнейшей в общекомандном зачете стала сборная ХМАО-Югры, второе место досталось сборной Краснотурьинска-Карпинска, а замкнула тройку призеров команда из поселка городского типа Белоярский.

- По сведениям специалистов, ежегодно в нашей области порядка 90% лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности, составляет молодежь в возрасте до 30 лет, - подытожил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU