Бывшая невеста Егора Крида за год заработала полмиллиона долларов и попала в список Forbes

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-20T10:12:19+03:00

Также уральская модель Дарья Клюкина в этом году вышла замуж

Изменить размер текста: A A

Уральская модель Дарья Клюкина попала в список Forbes. Журнал составил ежегодный рейтинг российских звезд, которые зарабатывают больше всего в Instagram. Бывшая невеста Егора Крида заняла 10-ю строчку из 15-ти.

По данным Forbes, Дарья Клюкина в 2019 году заработала 0,56 миллионов долларов. Первое место заняла Ксения Собчак, далее идет телеведущая Регина Тодоренко, а на третье строчке Ольга Бузова.

Модель из Екатеринбурга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. Девушка стала избранницей певца Егора Крида, но роман у них так и не продолжился после проекта. Однако, Клюкина не долго была одна, в этом году девушка вышла замуж за топ-менеджера «Газпрома» Владимира Чопова.

Сейчас Дарья живет в Москве, где работает моделью. В Instagram у нее 2,7 миллионов подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU