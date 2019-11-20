2019-11-20T13:40:04+03:00
Общество

В следующем году Екатеринбургу закупят на 344 миллиона новые автобусы

Планируется приобрести 100 машин
Мария Трапезникова
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На покупку новых автобусов потратят 344 миллиона рублейНа покупку новых автобусов потратят 344 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В будущем году автобусный парк Екатеринбурга ждет значительное пополнение – региональные власти выделят на покупку новых машин 344 миллиона рублей. Эти цифры уже включены в проект бюджета на 2020 год. Также новые автобусы закупят и для Нижнего Тагила - на 110 миллионов рублей.

- Планируется, что на эти деньги на условиях софинансирования с федеральным бюджетом будут куплены 100 комфортных автобусов на газомоторном топливе - и для Екатеринбурга, и для Нижнего Тагила, - уточнили в департаменте информполитики региона.

Вопрос приобретения новых машин поднимался губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым во время его поездки в Минск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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