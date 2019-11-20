2019-11-20T08:39:58+03:00
Происшествия

Тушили больше трех часов: на Урале сгорел металлический ангар со строительной техникой

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим вечером в Верхней Салде произошел крупный пожар. В 22:51 диспетчеры МЧС получили сообщение о том, что на улице Евстигнеева горит металлический ангар со строительной техникой.

- На площади в тысячу «квадратов» огонь уничтожил 14 спецмашин. Огнеборцам удалось эвакуировать из ангара 6 машин и предотвратить распространение огня на два примыкающих к ангару двухэтажных здания, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Тушение пожара осложнялось холодами и низкой температурой, а также большим количеством емкостей с горюче-смазочными материалами.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

С огнем спасатели боролись 3,5 часа. На месте работало 45 человек на 15 спецмашинах. К счастью, все остались целы и невредимы. Сейчас причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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