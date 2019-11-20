«Уральская ночь музыки» стала самым выдающимся молодым фестивалем России и Европы

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-20T08:01:57+03:00

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Накануне в Санкт-Петербурге прошел международный культурный форум, на котором уральский музыкальный фестиваль Ural Music Night получил специальный приз жюри Европейской Ассоциации Фестивалей. Его отметили как самый «выдающийся молодой фестиваль в России и Европе».

- К такому выводу пришли члены жюри – режиссер театра и кино Харис Пасович, директор компании «Музыкальные проекты для Брюсселя», руководитель крупных европейских музыкальных фестивалей и концертов Патрик де Клерк и многие другие, - отметили в пресс-службе фестиваля UMN.

В Европейскую Ассоциацию Фестивалей входят музыкальные, танцевальные, театральные и мультидисциплинарные фестивали искусств из Европы и за ее пределами. На сегодняшний день там около 100 фестивалей в 40 странах мира.

Напомним, что в этом году на UMN пришло больше 300 тысяч человек, а на площадках города выступило 2 700 музыкантов из 28 стран мира. Были, конечно, и свои недочеты – срыв концерта рэпера Хаски и группы ЛСП и давка на концерте Little Big, но в следующем году организаторы обещали исправиться.

ИСТОЧНИК KP.RU