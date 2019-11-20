Екатеринбуржец на иномарке провалился в центре города в глубокую яму

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-20T07:47:43+03:00

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Екатеринбуржец на иномарке на перекрестке центральных улиц Луначарского – Энгельса провалился в огромную дорожную яму. Как рассказал Дмитрий Емельянов, отец молодого человека, на своей странице во «ВКонтакте», примерный размер дыры составил 125 на 103 сантиметра.

Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"

Сам водитель не пострадал, а вот машина получила механические повреждения. На перекресток приехали сотрудники ГИБДД, которые своим автомобилем закрыли яму. Сейчас они разбираются с ситуацией.

Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU