2019-11-20T07:47:43+03:00
Общество

Екатеринбуржец на иномарке провалился в центре города в глубокую яму

Размер дыры составил 125 на 103 сантиметра
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Екатеринбуржец на иномарке на перекрестке центральных улиц ЛуначарскогоЭнгельса провалился в огромную дорожную яму. Как рассказал Дмитрий Емельянов, отец молодого человека, на своей странице во «ВКонтакте», примерный размер дыры составил 125 на 103 сантиметра.

Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"

Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"

Сам водитель не пострадал, а вот машина получила механические повреждения. На перекресток приехали сотрудники ГИБДД, которые своим автомобилем закрыли яму. Сейчас они разбираются с ситуацией.

Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"

Фото: Дмитрий Емельянов во "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На воспитателя и врача скорой помощи завели дело из-за смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге
Новый год уже совсем близко: в Екатеринбурге начали устанавливать главную елку
Энергетики запретили екатеринбуржцам приближаться к теплолюкам
В выходные в Екатеринбурге откроют ледовый каток в ЦПКиО
ЕВРАЗ поставил более 2 тысяч тонн двутавров для крупнейшего ТЦ Екатеринбурга
Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут строить в начале декабря
Российские заводы не могут победить «Беларуса»
В центре Екатеринбурга иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу на красный свет
На благотворительном аукционе в Екатеринбурге выставят ракетку и шорты легендарного теннисиста Федерера
В Крым на поездах поедут отдыхать пенсионеры
Очень «замурчательно»: студенты Екатеринбурга устроили «пушистую» акцию в поддержку толстого котика Виктора
В Екатеринбурге полицейские завершили поиски Бехрузбека Калмаханова
Первая жертва холодов: в центре Екатеринбурга насмерть замерз мужчина в коричневой дубленке
«Называли меня ветреной девушкой»: 15-летнюю модель из Екатеринбурга затравили в социальных сетях