Из-за сильных холодов екатеринбуржцам «подогреют» батареи

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-20T07:03:02+03:00

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Минувшей ночью на Урал пришел арктический циклон и обрушился на горожан 25-градусными морозами. По данным синоптиков, такая по-настоящему зимняя погода будет длиться и сегодня. Лишь завтра, 21 ноября, холода пойдут на спад. В связи с этим специалисты ЕТК решили увеличить температуру ТЭЦ до 105-115 градусов и «подогреть» батареи жителей.

- Предприняты меры по предупреждению выхода из строя энергооборудования, проверены системы резервного топливообеспечения, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений, - отмечают в пресс-службе ЕТК. – Особый контроль установлен за оборудованием, от которого запитаны социально значимые объекты.

В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и спецтехника, чтобы незамедлительно выехать на место ЧП и ликвидировать поломки. Горожан просят быть осторожными около теплотрасс и теплокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU