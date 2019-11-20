Загорелось масло: на Эльмаше вспыхнул цех по обработке цветных металлов
Тушить пламя выезжали 45 спасателей, обошлось без пострадавших
В маслобаке вспыхнуло маслоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Минувшим вечером на Эльмаше, на Фронтовых Бригад, вспыхнул цех по обработке цветных металлов. Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:17, на место сразу же выехали 45 спасателей на 13 спемашинах.
- На площади в два «квадрата» загорелось масло в маслобаке цеха, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – К счастью, на месте никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь за 20 минут, а в 21:54 закончили разбирать сгоревшие конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU