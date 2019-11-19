Автомобилист уступил казахстанскому «Барысу» в овертайме и прервал победную серию
Автомобилист сегодня уступил казахстанскому «Барысу» в овертайме и прервал серию из четырех побед. Уральцы сегодня открыли счет - на 9-й минуте отличился Питер Холланд. А на 10-й минуте уже второго периода Дмитрий Шевченко сравнял счет. Команды всю игру вели на равных - одинаковая статистика и почти одно время голов. Хозяева продолжили активно вести игру после заброшенной шайбы, поэтому шансов у «Автомобилиста» во втором периоде не было.
В третьем периоде уральцы снова вышли вперед – шайбу забил на 42-ой минуте Найджел Доус. «Барыс» быстро догнал гостей - на 45-й минуте отличился Винус Лиделль. До конца матча команды больше не забили голов, а только пытались дотянуть до овертайма.
На первой же минуте овертайма Даррен Диц забил шайбу и прервал победную серию «Автомобилиста».
Теперь на счету уральцев 31 очко, команда занимает девятое место на Востоке. 21 ноября «Автомобилист» проведёт заключительный матч этой выездной серии с омским «Авангардом».
ИСТОЧНИК KP.RU