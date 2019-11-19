В программу Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге, добавили стрит-арт, вокал и танцы

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-19T19:26:31+03:00

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В программу Универсиады в Екатеринбурге добавили стрит-арт, вокал и танцы. Культурные состязания пройдут впервые в истории Всемирных студенческих игр. Обновленную программу спортивного события представили на заседании оргкомитета.

- К традиционным спортивным соревнованиям решено добавить конкурсные выступления по уличному искусству, танцам, музыке и вокалу, - рассказали в администрации Екатеринбурга. - Расширенную программу Универсиады с включением в неё культурного блока организаторы уже представили на оргкомитете генассамблеи Международной федерации студенческих видов спорта (FISU).

Напомним, в программу входят соревнования по 18 видам спорта. Летняя Универсиада пройдет в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года. На студенческие игры из областного бюджета планируют потратить 40 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU