СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-19T18:53:43+03:00

Мэрия Екатеринбурга расторгла контракт со старейшим перевозчиком в городе

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург лишился 53 автобуса, следующего от Вокзальной до Солнечного. Мэрия Екатеринбурга расторгла контракт со старейшим перевозчиком в городе - «Ю-Ви-Эй Трансом».

- По результатам прошедших проверок принято решение расторгнуть контракт с перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут № 53, следующего от улицы Нескучной (микрорайон Солнечный) до улицы Вокзальной, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Во время проверки выяснилось, что компания нарушает интервал движения, предусмотренный контрактом. А внешний вид автобусов не соответствовал нормам. В администрации заявили, что документы о внесении перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков уже направлены в УФАС по Свердловской области.

Напомним, пассажиры, имеющие какие-либо претензии или вопросы по работе общественного транспорта, могут обращаться в Муниципальную транспортную инспекцию по телефону: +7 (343) 233-53-03.

ИСТОЧНИК KP.RU