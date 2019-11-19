2019-11-19T18:45:26+03:00
Общество

Дело о смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге будет контролировать Бастрыкин

Сейчас следователи опрашивают врачей, работников детсада и родственников ребенка
Алина СУРИНА
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Фото: группа «Мой дошколенок» в соцсети «Вконтакте»/ Юлия УвароваФото: группа «Мой дошколенок» в соцсети «Вконтакте»/ Юлия Уварова
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по делу о смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге. Сейчас следователи опрашивают врачей, работников детсада и родственников ребенка.

- С целью установления точной причины смерти, осуществляется сбор медицинской документации, предназначенной для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также проводится гистологическое исследование, результаты которого будут проанализированы в ходе судмедэкспертизы, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Напомним, 12 ноября мама забрала ребенка из детского сада с температурой и синими трупными пятнами на теле. В этот же день, ночью он скончался от менингококковой инфекции. Мама мальчика обвиняет в халатности врачей и сотрудников детского сада «Дошколенок».

Ранее стало известно, что малыш за несколько дней до смерти был на больничном и не ходил в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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