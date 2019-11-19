Стало известно, когда пройдет прощание с писателем Игорем Сахновским

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-19T18:03:42+03:00

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Прощание с Игорем Сахновским пройдет в этот четверг. Об этом сообщили его друзья.

- Прощание c Игорем Сахновским состоится 21 ноября, с 13:00 до 14:00, в доме прощания «Вознесение», по адресу: ул. Серафимы Дерябиной, 41а, - написал в Facebook писатель Евгений Касимов.

Уральский писатель скончался 18 ноября из-за проблем с сердцем. Игорю Сахновскому было 62 года. Его последними произведениями стали роман «Острое чувство субботы: Восемь историй от первого лица», выпущенный в 2012 году, в 2016 был опубликован роман «Свобода по умолчанию», а в 2019 - сборник «Ненаглядный призрак: вся короткая проза».

ИСТОЧНИК KP.RU