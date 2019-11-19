Стало известно, когда пройдет прощание с писателем Игорем Сахновским
Прощание с Игорем Сахновским пройдет в этот четверг. Об этом сообщили его друзья.
- Прощание c Игорем Сахновским состоится 21 ноября, с 13:00 до 14:00, в доме прощания «Вознесение», по адресу: ул. Серафимы Дерябиной, 41а, - написал в Facebook писатель Евгений Касимов.
Уральский писатель скончался 18 ноября из-за проблем с сердцем. Игорю Сахновскому было 62 года. Его последними произведениями стали роман «Острое чувство субботы: Восемь историй от первого лица», выпущенный в 2012 году, в 2016 был опубликован роман «Свобода по умолчанию», а в 2019 - сборник «Ненаглядный призрак: вся короткая проза».
ИСТОЧНИК KP.RU