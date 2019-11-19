СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-19T17:14:39+03:00

Сегодня из Кольцово в аэропорт Гагарин впервые за три года вылетели 67 пассажиров

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Из Екатеринбурга в Саратов теперь можно долететь прямым рейсом. Сегодня из Кольцово в аэропорт Гагарин впервые за три года вылетели 67 пассажиров. Счастливчики улетели рейсом авиакомпании «ИрАэро».

- В августе в Саратове открылся международный аэропорт Гагарин, построенный с нуля силами холдинга «Аэропорты Регионов». Новый аэропорт позволяет обслуживать самые разные типы воздушных судов десятков авиакомпаний, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Фото: пресс-служба Кольцово

Самолеты в Саратов будут летать два раза в неделю - по вторникам и четвергам в 17:40. Из Саратова можно будет улететь по средам и пятницам в 13:00. Полеты будут совершаться на самолете Sukhoi Superjet 100. Пассажиры будут проводить в небе два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU