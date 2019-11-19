СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-19T16:51:33+03:00

В следующем году екатеринбуржцы смогут добраться до Крыма на поезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

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К началу курортного сезона из Екатеринбурга в Крым запустят поезда. Они будут ездить через Керченский пролив. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска, а также прорабатывается маршрут из Кисловодска и Краснодара. Более того, кроме Симферополя появятся поезда в Феодосию и Евпаторию, - написал на личной странице в Facebook Сергей Аксенов.

А уже с декабря, когда запустят железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив, начнут курсировать поезда Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь.

О времени в пути и стоимости билета пока не рассказали. Сейчас до Крыма можно только на самолетах, на машине или на автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU