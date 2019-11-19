2019-11-19T16:31:33+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив

Он позволяет компаниям малого и среднего бизнеса обеспечить своих сотрудников корпоративным ДМС, вне зависимости от вида деятельности компании
Поделиться:
Для программы «Бизнес» также доступен «Кардио-контроль» и опция «Второе медицинское мнение»Для программы «Бизнес» также доступен «Кардио-контроль» и опция «Второе медицинское мнение»
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает полис «ДМС. Здоровый коллектив» от Страховой компании «УРАЛСИБ Страхование», позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса обеспечить своих сотрудников корпоративным ДМС, вне зависимости от вида деятельности компании. Приобрести страховую программу можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Продукт «ДМС. Здоровый коллектив» предполагает два вида базовых программ – «Стандарт» (от 5 тысяч рублей в год за одного застрахованного сотрудника) и «Бизнес» (10 тысяч рублей в год за одного застрахованного сотрудника). В страховое покрытие включены безлимитная телемедицинская помощь, линия психологической поддержки, лекарственный ассистанс, ассистанс по ОМС, а также сдача общих анализов по назначению врача. Для программы «Бизнес» также доступен «Кардио-контроль» и опция «Второе медицинское мнение» в российских клиниках.

Кроме этого, каждая из программ предусматривает подключение любой из трех дополнительных опций на выбор: диетология, скрининг или онкоконтроль. В зависимости от этого варьируется и стоимость полиса.

В рамках услуги «Диетология» врачи разрабатывают программу питания для пациента, опираясь на его жалобы, пищевые привычки, физическую нагрузку, вид деятельности. Опция «Ежегодный скрининг» – это комплексное обследование взрослого человека для выявления возможных отклонений от нормы и предотвращения развития заболеваний. Услуга «Онкоконтроль» подразумевает исследования на предмет наличия онкозаболевания и возможных предпосылок для его развития.

Партнером программы стала компания-провайдер телемедицинских услуг ООО «ДОКТОР РЯДОМ», которая предоставляет различные возможности для клиентов, в том числе, круглосуточные экспертные консультации терапевтов, видео- и аудио-чаты и другие. Консультации проводятся 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что позволяет клиентам максимально свободно распоряжаться своим временем.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилист уступил казахстанскому «Барысу» в овертайме и прервал победную серию
В программу Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге, добавили стрит-арт, вокал и танцы
Екатеринбург лишился 53 автобуса, следующего от Вокзальной до Солнечного
Дело о смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге будет контролировать Бастрыкин
Стало известно, когда пройдет прощание с писателем Игорем Сахновским
«Выбежала неожиданно»: в Екатеринбурге школьницу, перебегавшую дорогу, сбила иномарка
Из Екатеринбурга в Саратов теперь можно долететь прямым рейсом
К началу курортного сезона из Екатеринбурга в Крым запустят поезда
«Чтобы не скучать»: в Екатеринбурге разработали приложение для тех, кто путешествует в поездах
Вдова режиссера, нашедшего останки Николая II, представит в Екатеринбурге его последнюю книгу
Екатеринбург на три дня погрузится в смог
«Хотел пешком пройти 13 километров»: на темной свердловской трассе росгвардеец спас потерявшегося мальчика
Грозит до 10 лет тюрьмы: на Урале разыскивают бизнесмена, который обдурил клиентов на 115 миллионов
Важно знать: родителей с детьми приглашают на тренинг по безопасности
На укладку плитки в Екатеринбурге в 2020 году выделят еще 40 миллионов
В Верхотурье подвели первые итоги экологической реформы
Доставайте коньки, время пришло: в Екатеринбурге на стадионе «Юность» открывается каток
Депутаты гордумы лишили Высокинского права присваивать звание почетного гражданина Екатеринбурга
Депутатам Екатеринбургской думы предложили отказаться от переезда в ЦУМ
«Возьмите с собой термос и лопату»: спасатели МЧС дали свердловским водителям несколько советов, как пережить первые холода
После смерти ребенка на Урале следователи завели уголовное дело
В Екатеринбурге вынесли приговор деду-пикету, который во время «скверных» протестов бил полицейского газетой
Тестируем «Кванториум», слушаем Артема Соловейчика, перезагружаем мозг
В Екатеринбурге сеть «Мегамарт» превратят в торговые центры