2019-11-19T16:02:05+03:00
Общество

Вдова режиссера, нашедшего останки Николая II, представит в Екатеринбурге его последнюю книгу

Ольга Рябова проведет встречу в Ельцин Центре 28 ноября
Данил СВЕЧКОВ
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В раскопках 1979 года участвовали всего шесть человек. В раскопках 1991-го уже профессиональные археологи и солдаты. Фото: Мемориал РомановыхВ раскопках 1979 года участвовали всего шесть человек. В раскопках 1991-го уже профессиональные археологи и солдаты. Фото: Мемориал Романовых
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На следующей неделе, 28 ноября, в столицу Урала приедет вдова кинорежиссера Гелия Рябова, который в 1979 году вместе с уральским геологом Александром Авдониным организовал секретные поиски останков Царской семьи под Екатеринбургом, которые увенчались успехом.

Ольга Рябова посетит само место раскопок в Поросенковом логу, где сейчас находится Мемориал Романовых.

– Также 28 ноября Ольга Александровна примет участие в презентации последней книги своего мужа «России Страшный Год», – сообщают в «Мемориале Романовых». – Начало в 19.00 в книжном магазине «Пиотровский».

Большевики убили Николая II с родными и близкими в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. После этого тела убитых они вывезли за Екатеринбург и захоронили, не оставив никаких опознавательных знаков. В 1979 году Гелий Рябов и Александр Авдонин с помощниками нашли место захоронения. Однако официальные раскопки на нем начались лишь в 1990 году.

– Мы дозвонились до Бориса Ельцина, председателя Верховного Совета РСФСР, попросили о встрече, – вспоминал Геннадий Васильев, участник раскопок 1979 года. – Приехали в Москву. Я и Авдонин. Ельцин был занят, но нас принял его помощник, Виктор Илюшин (заведовал секретариатом Председателя Верховного Совета РСФСР, - ред.). Мы ему сказали, что хотим официального вскрытия захоронения. Он по вертушке сразу же набрал Эдуарда Росселя, который тогда был председателем Свердловского облисполкома. И дело закрутилось.

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Сейчас место захоронения царской семьи хорошо известно - это Поросенков лог на северной окраине Екатеринбурга. Недалеко поселок Шувакиш, а рядом проходит железная дорога. О том, что здесь были найдены останки Романовых, напоминает огромный крест и несколько памятных камней. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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