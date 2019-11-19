Екатеринбург на три дня погрузится в смог
Свердловские синоптики выпустили экстренное предупреждение о плохих метеорологических условиях. Три дня на всей территории региона ожидаются рассеивания вредных примесей в воздухе.
Иными словами, в течение трех дней ветер будет дуть намного слабее обычного, из-за чего Екатеринбург, да и вся область, погрузится в смог.
- Предупреждение действует с 20:00 19 ноября до 20:00 22 ноября, - уточнили в Уралгидрометцентре. - Отмена предупреждения с 20:00 22 ноября.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. В связи с этим горожанам рекомендуется: ограничить прогулки по улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься физкультурой и спортом в закрытых местах.
ИСТОЧНИК KP.RU