Екатеринбург на три дня погрузится в смог

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-19T15:18:09+03:00

Синоптики выпустили экстренное предупреждение, которое будет действовать до вечера пятницы

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Свердловские синоптики выпустили экстренное предупреждение о плохих метеорологических условиях. Три дня на всей территории региона ожидаются рассеивания вредных примесей в воздухе.

Иными словами, в течение трех дней ветер будет дуть намного слабее обычного, из-за чего Екатеринбург, да и вся область, погрузится в смог.

- Предупреждение действует с 20:00 19 ноября до 20:00 22 ноября, - уточнили в Уралгидрометцентре. - Отмена предупреждения с 20:00 22 ноября.

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. В связи с этим горожанам рекомендуется: ограничить прогулки по улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься физкультурой и спортом в закрытых местах.

ИСТОЧНИК KP.RU