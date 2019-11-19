«Хотел пешком пройти 13 километров»: на темной свердловской трассе росгвардеец спас потерявшегося мальчика
Накануне вечером старший инженер отдела техники Управления вневедомственной охраны по Свердловской области лейтенант Егор Никифоров обнаружил на трассе потерявшегося пятиклассника Ваню.
Во время своего дежурства росгвардеец выехал в Кировград для проверки несения службы нарядов ОВО. Около 21:00 на трассе Верхний Тагил - Кировград он заметил маленького мальчика, бредущего в темноте прямо по обочине.
- Он остановился и поинтересовался у ребенка, куда тот направляется и где его родители, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Мальчик сначала растеряно ответил, что идет в Кировград в гости к деду, а там расстояние больше 13 километров между городами, затем - что на день рождения к другу.
Оказалось, что Ваня живет в Верхнем Тагиле. Его, напуганного и замерзшего, лейтенант Росгвардии сразу же посадил в патрульную машину и отвез в отделение полиции Кировграда.
- Оказалось, что в это же время мальчика разыскивала его мать. Он ушел из дома, ничего не сказав родителям. Раньше с ним такого никогда случалось, он всегда был примерным и очень положительным, - заметили в Росгвардии. - Видимо, решил попутешествовать.
Сейчас Ваня находится дома, с родителями. Его жизни ничего не грозит, а вот героя-лейтенанта может ждать поощрение.
ИСТОЧНИК KP.RU