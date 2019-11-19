«Хотел пешком пройти 13 километров»: на темной свердловской трассе росгвардеец спас потерявшегося мальчика

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-19T15:17:13+03:00

Он шел по обочине, но не знал точно, куда

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Накануне вечером старший инженер отдела техники Управления вневедомственной охраны по Свердловской области лейтенант Егор Никифоров обнаружил на трассе потерявшегося пятиклассника Ваню.

Во время своего дежурства росгвардеец выехал в Кировград для проверки несения службы нарядов ОВО. Около 21:00 на трассе Верхний Тагил - Кировград он заметил маленького мальчика, бредущего в темноте прямо по обочине.

- Он остановился и поинтересовался у ребенка, куда тот направляется и где его родители, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. - Мальчик сначала растеряно ответил, что идет в Кировград в гости к деду, а там расстояние больше 13 километров между городами, затем - что на день рождения к другу.

Оказалось, что Ваня живет в Верхнем Тагиле. Его, напуганного и замерзшего, лейтенант Росгвардии сразу же посадил в патрульную машину и отвез в отделение полиции Кировграда.

- Оказалось, что в это же время мальчика разыскивала его мать. Он ушел из дома, ничего не сказав родителям. Раньше с ним такого никогда случалось, он всегда был примерным и очень положительным, - заметили в Росгвардии. - Видимо, решил попутешествовать.

Сейчас Ваня находится дома, с родителями. Его жизни ничего не грозит, а вот героя-лейтенанта может ждать поощрение.

ИСТОЧНИК KP.RU