2019-11-19T15:15:46+03:00
Общество

Грозит до 10 лет тюрьмы: на Урале разыскивают бизнесмена, который обдурил клиентов на 115 миллионов

Мужчина объявлен в федеральный розыск
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий ГорелыхФото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых
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Сотрудники полиции ОВД Сысерти разыскивают 41-летнего руководителя екатеринбургской фирмы «Агрос ТрейдЛогистик» Александра Смирнова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

В период с августа 2018 года по январь 2019 года Смирнов заключил договор с местной коммерческой организацией. Согласно документу, он должен был поставить партию процессоров для автоматизации производственных линий.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

- Передача денег за эту услугу состоялась в городе Арамиль. Своих обязательств предприниматель в установленный срок не выполнил, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Кроме этого, из-за этих мошеннических действий, потерпевшая сторона лишилась еще и своего дорогого оборудования.

Общий ущерб составил порядка 115 миллионов рублей. После того, как мужчиной заинтересовались следователи, он скрылся. И теперь объявлен в федеральный розыск. На него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое ему грозит, - до 10 лет лишения свободы.

Представители МВД просят тех, кто знает, где он может находиться, сообщить по телефонам: 8 (34374) 3-19-90 (дежурная часть ОВД Арамиля) или 8 (34374) 6-83-81 (дежурная часть ОВД Сысерти).

ИСТОЧНИК KP.RU

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