Важно знать: родителей с детьми приглашают на тренинг по безопасности

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-19T15:14:43+03:00

На бесплатный мастер-класс по правилам поведения детей в городе можно зарегистрироваться уже сейчас

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Как вести себя, если ты потерялся? Общаться с незнакомцем? Что делать, если налетела собака? Как вести себя в лесу, торговом центре? Эти и многие другие моменты профессиональные тренеры обсудят с родителями и детьми во время тренинга. Также гостей ждет премьера фильма «Безвредные советы».

Мероприятие пройдет в эту субботу 23 ноября, организуют его компания «МегаФон» и спасательно-поисковый отряд «Лиза Алерт».

На тренинг приглашают родителей с детьми в возрасте от 7 до 10 лет. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно, отправив письмо с темой «Тренинг» на адрес: url-pr@megafon.ru, в письме нужно указать свои имя и фамилию. Или позвонить на мобильный 8 (922) 144-57-55 (Светлана).

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106. Продолжительность - 1 час 15 минут. Количество мест ограничено.