На укладку плитки в Екатеринбурге в 2020 году выделят еще 40 миллионов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-19T15:13:33+03:00

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На 2020 год в проекте бюджета Екатеринбурга заложено еще 40 миллионов рублей на замену тротуарной плитки. Ремонтировать будут только два участка: на улице 8 Марта от Ленина до Малышева и на улице Пушкина на том же отрезке. Об этом сегодня на очередном заседании ЕГД рассказала вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь.

Глава города Александр Высокинский заметил, что ремонт двух улиц запланирован в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

- Гранитная плитка на тротуарах более долговечная, чем бехатон. Он не предполагает долгой эксплуатации в наших условиях - от влажности ее разрывает, - заявил Высокинский. - Мы говорим сейчас только о центральной части города.

Напомним, что в этом году подрядчики сорвали сроки и не смогли вовремя положить плитку на улицах Ленина и Малышева. Работы по благоустройству начались еще летом, однако кучи гранита до сих пор стоят, а рабочие трудятся под снегом. В итоге этим заинтересовалась прокуратура - сейчас она проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU