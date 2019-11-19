2019-11-19T15:07:02+03:00
Общество

Депутатам Екатеринбургской думы предложили отказаться от переезда в ЦУМ

Планы о новом месте у них появились больше года назад
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутат Колесников предложил отказаться от переезда в ЦУМ. Фото: пресс-служба гордумыДепутат Колесников предложил отказаться от переезда в ЦУМ. Фото: пресс-служба гордумы
Изменить размер текста:

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил отказаться от планов о переезде в соседнее здание, ЦУМ. С таким заявлением он выступил во время очередного заседания ЕГД и предложил коллегам подписать соответствующее обращение на имя главы города Александра Высокинского.

- В последнее время муссируются слухи о переезде Думы в новое помещение. Я как депутат категорически возражаю против расходования бюджетных средств на эти цели, - заявил Колесников. - Депутаты могут продолжать работать на четвертом этаже мэрии. Потребительские навороты в виде псевдоевропейской мебели нам не нужны.

Также депутат отметил, что тратить на ремонт нового помещения бюджетные деньги «преступно».

Планы о переезде гордумы в новое здание появились больше года назад. Однако у прошлого созыва на ремонт и все необходимое оборудование не было средств. И вот новому составу депутатов выделили деньги на ремонт двух верхних этажей ЦУМа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилист уступил казахстанскому «Барысу» в овертайме и прервал победную серию
В программу Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге, добавили стрит-арт, вокал и танцы
Екатеринбург лишился 53 автобуса, следующего от Вокзальной до Солнечного
Дело о смерти малыша от инфекции в Екатеринбурге будет контролировать Бастрыкин
Стало известно, когда пройдет прощание с писателем Игорем Сахновским
«Выбежала неожиданно»: в Екатеринбурге школьницу, перебегавшую дорогу, сбила иномарка
Из Екатеринбурга в Саратов теперь можно долететь прямым рейсом
К началу курортного сезона из Екатеринбурга в Крым запустят поезда
Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив
«Чтобы не скучать»: в Екатеринбурге разработали приложение для тех, кто путешествует в поездах
Вдова режиссера, нашедшего останки Николая II, представит в Екатеринбурге его последнюю книгу
Екатеринбург на три дня погрузится в смог
«Хотел пешком пройти 13 километров»: на темной свердловской трассе росгвардеец спас потерявшегося мальчика
Грозит до 10 лет тюрьмы: на Урале разыскивают бизнесмена, который обдурил клиентов на 115 миллионов
Важно знать: родителей с детьми приглашают на тренинг по безопасности
На укладку плитки в Екатеринбурге в 2020 году выделят еще 40 миллионов
В Верхотурье подвели первые итоги экологической реформы
Доставайте коньки, время пришло: в Екатеринбурге на стадионе «Юность» открывается каток
Депутаты гордумы лишили Высокинского права присваивать звание почетного гражданина Екатеринбурга
«Возьмите с собой термос и лопату»: спасатели МЧС дали свердловским водителям несколько советов, как пережить первые холода
После смерти ребенка на Урале следователи завели уголовное дело
В Екатеринбурге вынесли приговор деду-пикету, который во время «скверных» протестов бил полицейского газетой
Тестируем «Кванториум», слушаем Артема Соловейчика, перезагружаем мозг
В Екатеринбурге сеть «Мегамарт» превратят в торговые центры