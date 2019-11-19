Депутатам Екатеринбургской думы предложили отказаться от переезда в ЦУМ

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-19T15:07:02+03:00

Планы о новом месте у них появились больше года назад

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Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил отказаться от планов о переезде в соседнее здание, ЦУМ. С таким заявлением он выступил во время очередного заседания ЕГД и предложил коллегам подписать соответствующее обращение на имя главы города Александра Высокинского.

- В последнее время муссируются слухи о переезде Думы в новое помещение. Я как депутат категорически возражаю против расходования бюджетных средств на эти цели, - заявил Колесников. - Депутаты могут продолжать работать на четвертом этаже мэрии. Потребительские навороты в виде псевдоевропейской мебели нам не нужны.

Также депутат отметил, что тратить на ремонт нового помещения бюджетные деньги «преступно».

Планы о переезде гордумы в новое здание появились больше года назад. Однако у прошлого созыва на ремонт и все необходимое оборудование не было средств. И вот новому составу депутатов выделили деньги на ремонт двух верхних этажей ЦУМа.

ИСТОЧНИК KP.RU