Депутатам Екатеринбургской думы предложили отказаться от переезда в ЦУМ
Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил отказаться от планов о переезде в соседнее здание, ЦУМ. С таким заявлением он выступил во время очередного заседания ЕГД и предложил коллегам подписать соответствующее обращение на имя главы города Александра Высокинского.
- В последнее время муссируются слухи о переезде Думы в новое помещение. Я как депутат категорически возражаю против расходования бюджетных средств на эти цели, - заявил Колесников. - Депутаты могут продолжать работать на четвертом этаже мэрии. Потребительские навороты в виде псевдоевропейской мебели нам не нужны.
Также депутат отметил, что тратить на ремонт нового помещения бюджетные деньги «преступно».
Планы о переезде гордумы в новое здание появились больше года назад. Однако у прошлого созыва на ремонт и все необходимое оборудование не было средств. И вот новому составу депутатов выделили деньги на ремонт двух верхних этажей ЦУМа.
ИСТОЧНИК KP.RU