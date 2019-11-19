После смерти ребенка на Урале следователи завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-19T15:04:40+03:00

К сожалению, на днях в Екатеринбурге произошла еще одна трагедия – в частном детском садике стало плохо годовалому малышу. Ребенка госпитализировали в ГКБ № 40, но спасти его не удалось. Мальчик умер от норовирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Сысерти следователи СКР завели уголовное дело после смерти малыша в местной больнице. Предварительной причиной смерти считается вирусная инфекция дыхательных путей. Но родители уверены, что трагедия случилась по вине врачей.

- Следственным отделом по Сысерти по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

К сожалению, на днях в Екатеринбурге произошла еще одна трагедия - в частном детском садике стало плохо годовалому малышу. Ребенка госпитализировали в ГКБ № 40, но спасти его не удалось. Мальчик умер от норовирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU