После смерти ребенка на Урале следователи завели уголовное дело
В Сысерти следователи СКР завели уголовное дело после смерти малыша в местной больнице. Предварительной причиной смерти считается вирусная инфекция дыхательных путей. Но родители уверены, что трагедия случилась по вине врачей.
- Следственным отделом по Сысерти по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
К сожалению, на днях в Екатеринбурге произошла еще одна трагедия - в частном детском садике стало плохо годовалому малышу. Ребенка госпитализировали в ГКБ № 40, но спасти его не удалось. Мальчик умер от норовирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU