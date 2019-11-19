2019-11-19T15:02:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге вынесли приговор деду-пикету, который во время «скверных» протестов бил полицейского газетой

Теперь он должен выплатить штраф в 20 тысяч
Мария Трапезникова
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Он должен выплатить штраф в 20 тысячОн должен выплатить штраф в 20 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Верх-Исетском районном суде вынесли приговор пенсионеру Вадиму Панкратову, который «в народе» больше известен как Дед-пикет. Его обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. За то, что во время храмовых майских протестов он несколько раз ударил начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковника Антона Трошина по руке газетой.

Его обвинили по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Сам Панкратов признал, что действительно бил полицейского, однако заявил, что то, что написано в материалах дела, «искажено». К тому же, он не знал, что перед ним сотрудник полиции - сам он никак не представился и удостоверение не показал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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