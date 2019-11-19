Тестируем «Кванториум», слушаем Артема Соловейчика, перезагружаем мозг

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-19T15:01:08+03:00

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22 - 23 ноября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится выставка-форум «Образование и карьера на Урале». Принять участие в этом масштабном проекте могут все желающие. Школьники и студенты узнают все о профессиях будущего, встретятся с ведущими работодателями региона, а также прокачают скиллы в самых трендовых на сегодня компетенциях. Своя программа есть для родителей и педагогов. Вход свободный, нужно получить бесплатный билет на сайте https://okural.ru/.

Фото: Дворец молодёжи

Ряд мероприятий на выставке-форуме «Образование и карьера на Урале» проводит Дворец молодежи. Приглашаем на наши площадки.

В ПРОГРАММЕ:

22 ноября

11.00 - 18.00. Холл (2 этаж). «К.В.А.Н.Т.У.М. Креатив/Внимательность/Актуальность/Научный подход/Творчество/Ум/Мышление. Квест-игра для людей будущего от детского технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования «IT-КУБ». Дети от 8 до 18 лет смогут протестировать все направления проектов. Школьников разобьют на команды, которые должны пройти девять станций. На каждой - свое задание. Нужно будет собрать модель некого механизма, написать программу, спаять микросхемы, провести исследование под микроскопом, выиграть в виртуальном конкурсе, а на последней станции - дать блиц-интервью юнкорам медийной студии Дворца молодежи «Громко».

14.40 - 15.40. Конференц-зал 2.3 (2 этаж). Дискуссия «Дополнительное образование. Пора менять/СЯ!» станет интересна, как педагогам, так и родителям. Обсудим «перезагрузку» системы. Модераторами станут специалисты Регионального модельного центра, спикерами - специалисты органов власти, бизнеса и образования. На повестке дня - успешность наших детей. Поговорим о запросах рынков и возможностях для обучения актуальному и перспективному.

Фото: Дворец молодёжи

23 ноября

11.00 - 18.00. Холл (2 этаж). Квест-игра для людей будущего от детского технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования «IT-КУБ».

12.00 - 16.00. Конференц-зал 3.2 (3 этаж). Российский эксперт в области современного образования Артем Соловейчик проведет уникальную лекцию для родителей и педагогов на тему: «Чему и как мы учим в школе и почему это не учит?» Расскажет, почему российские школы проигрывают конкуренцию большому миру в возможностях образования и, собственно, что с нашими школами не так. А еще о том, как получать знания, не потонув под грузом информации, и почему важно сформировать у ребенка целостную картину мира. Чтобы принять участие в лекции, нужно обязательно получить бесплатный билет и иметь при себе паспорт.

Мероприятия пройдут 22 - 23 ноября по адресу: бульвар Экспо, 2. Будут ходить бесплатные автобусы. Подробная информация о маршрутах появится в ближайшее время.