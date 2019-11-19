В Екатеринбурге сеть «Мегамарт» превратят в торговые центры

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-19T14:52:20+03:00

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Не так давно жителей Екатеринбурга огорошила новость о том, что все супермаркеты «Мегамарт», которые принадлежат группе компаний «Дикси», закрываются.

Однако спешим поднять вам настроение - согласно официальной информации, всю сеть просто переформируют в торговые центры с одноименным названием. В нем будут располагаться супермаркеты «Виктория» и ряд других магазинов.

- В последние годы мы наблюдаем отток покупателей из гипермаркетов в Екатеринбурге. И это тренд, который характерен для гипермаркетов во всем мире, - сообщил «Комсомолке» вице-президент ГК «Дикси» Александр Бродягин.

Первый такой «Мегамарт» в новом формате откроют в Екатеринбурге уже в первом квартале 2020 года. Если такое обновление жителям понравится, то по этому же принципу в городе переделают и остальные супермаркеты.

ИСТОЧНИК KP.RU