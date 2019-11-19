В Екатеринбурге сеть «Мегамарт» превратят в торговые центры
Не так давно жителей Екатеринбурга огорошила новость о том, что все супермаркеты «Мегамарт», которые принадлежат группе компаний «Дикси», закрываются.
Однако спешим поднять вам настроение - согласно официальной информации, всю сеть просто переформируют в торговые центры с одноименным названием. В нем будут располагаться супермаркеты «Виктория» и ряд других магазинов.
- В последние годы мы наблюдаем отток покупателей из гипермаркетов в Екатеринбурге. И это тренд, который характерен для гипермаркетов во всем мире, - сообщил «Комсомолке» вице-президент ГК «Дикси» Александр Бродягин.
Первый такой «Мегамарт» в новом формате откроют в Екатеринбурге уже в первом квартале 2020 года. Если такое обновление жителям понравится, то по этому же принципу в городе переделают и остальные супермаркеты.
ИСТОЧНИК KP.RU