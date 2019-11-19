ФСБ задержала под Екатеринбургом торговцев «синтетикой»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-19T09:19:30+03:00

При себе у них было 10 килограммов наркотического средства

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Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали под Екатеринбургом банду наркоторговцев. При себе у них было 10 килограммов «синтетики».

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

- Двое граждан России выполняли функции курьеров для сбыта оптовой партии наркотических средств на территории Уральского федерального округа. Участники межрегиональной преступной группы были задержаны на автодороге из Екатеринбурга в сторону Богдановича, - отметили в пресс-службе ведомства.

Силовики завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Сообщается, что наркоторговцам грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU