Шахматный клуб ВИЗ-Стали отметил 20-летие юбилейным турниром

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-19T09:07:58+03:00

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Шахматный клуб ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) отметил 20-летие турниром с участием работников и ветеранов предприятия. Лидером соревнований, которые прошли по круговой системе, стал бывший визовец Виктор Губанов. Ему вручили памятный подарок и поблагодарили за активное содействие в развитии шахматного спорта на заводе.

Шахматный клуб работает на ВИЗ-Стали с 1999 года, за это время на его площадке было проведено свыше 200 турниров. Лучшие заводские спортсмены неоднократно занимали призовые места на соревнованиях городского и районного масштаба. Шахматный турнир включен в ежегодную корпоративную спартакиаду предприятия. В честь юбилея предприятие полностью обновило спортинвентарь клуба: закупило наборы фигур, доски и электронные часы.