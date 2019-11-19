Как в Екатеринбурге строят жилые дома, не уступающие по качеству европейским

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-19T14:48:55+03:00

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НУЖНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ЕВРОПУ

Минувшим летом закон запретил строительным компаниям использовать деньги дольщиков при возведении домов. Они будут храниться в банках на специальных эскроу-счетах. Получит их девелопер лишь после того, как сдаст дом.

Отныне девелоперы должны брать кредит в банке, чтобы возвести новостройку. И чем быстрее они ее возведут, тем меньший процент по кредиту заплатят. В таких условиях самый лучший вариант и для жильцов, и для строителей - ориентироваться на опыт Европы, где до 70 % жилья приходится на индустриальное домостроение. В Екатеринбурге эту технологию применяет пока только «Группа ЛСР», крупнейший застройщик региона (по данным ЕРЗ).

- Индустриальное домостроение - это возведение домов из сборного железобетона. Мы активно применяем эту технологию при строительстве домов в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Раньше такие дома называли панельными, но сегодня новостройки «Группы ЛСР» не имеют ничего общего с советскими панельками ни внешне, ни внутренне. Разве что все изделия по-прежнему изготавливаются на заводе ЖБИ, теперь входящем в «Группу ЛСР», - объясняет Руслан Музафаров, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале.

Фото: «Группа «ЛСР»

ИЗДЕЛИЯ ДЕЛАЮТ НА СОВРЕМЕННОМ ЗАВОДЕ

При индустриальном строительстве 25-этажный дом можно возвести всего за 17 месяцев, а не за 24, как при строительстве из монолита. Благодаря этому и сами квартиры стоят на 15 % дешевле, чем в среднем по рынку, объясняют эксперты.

- У нас нет необходимости ждать, когда бетон на строительной площадке застынет и наберет прочность, - говорит Руслан Музафаров. - Наша технология строительства, в отличие от монолитной, позволяет нам вести монтаж домов в любых погодных условиях, поскольку при устройстве наружных стеновых панелей применяется технология герметизации межпанельных швов, исключающая использование бетона. Одним словом, на нашей стройплощадке отсутствуют «мокрые» процессы. Все железобетонные конструкции производятся на собственном заводе ЖБИ и поставляются на стройку полностью готовыми к монтажу. На выходе с завода они проверяются отделом технического контроля. Только после их положительного заключения изделия попадают на стройку. Все конструкции поставляются туда с заданной проектной прочностью, ровные и красивые. И главное, качество поверхности железобетонных изделий не требует никакой доработки. За счет этого на строительство дома тратится существенно меньше времени, особенно в зимний период. Быстрый монтаж коробки позволяет нам раньше дать работу другим подрядчикам: газовикам, электрикам, специалистам по фасаду, сантехникам, отделочникам. По сути, сборное домостроение - это тот же монолит, только сделанный в заводских условиях под присмотром высококвалифицированных специалистов, которые следят за качеством каждой панели

Подобные заводы железобетонных изделий есть в каждом крупном городе - наследие советской эпохи. Однако многие из них сильно устарели. На сегодняшний день в России насчитывается около 200 предприятий ДСК или 2000 заводов КПД, которые, по информации Министерства строительства РФ, требуют вложений в модернизацию более 200 млрд рублей. В этом плане екатеринбургский завод, который принадлежит «Группе ЛСР», сильно выделяется.

- Сейчас на заводе все компьютеризировано, - отмечает Руслан Музафаров. - «Группа ЛСР» вложила много денег в модернизацию предприятия. И сейчас мы можем выпускать совершенно любые по размеру и форме изделия. Это позволяет применять разнообразные планировочные решения при проектировании квартир.

Современные сборные дома сегодня уже не, что были в советское время как по качеству, так и внешне. Снаружи сборную новостройку не отличить и от монолитной. Все благодаря уникальной технологии бесшовного фасада, которую применяет на Урале только «Группа «ЛСР».

Что такой бесшовный фасад? По сути, это «шуба» из утеплителя, которой закрывается дом. Поверх нее наносится штукатурка и краска или любой другой отделочный материал.

Благодаря бесшовному фасаду современные дома хорошо держат тепло и превосходно выглядят.