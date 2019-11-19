2019-11-19T14:45:00+03:00
Общество

Сквер у драмтеатра в Екатеринбурге окончательно передали горожанам

За это проголосовали 27 депутатов из 28
Мария Трапезникова
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Теперь сквер на 100% принадлежит городуТеперь сквер на 100% принадлежит городуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 19 ноября, на очередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты, наконец, вернули скверу у драмтеатра статус ТОП (территории общего пользования). За него проголосовали 27 из 28 человек.

- Общим решением депутаты изменили статус земли в сквере у Театра драмы, - сообщили в пресс-службе ЕГД. - Теперь это общественная территория.

Напомним, что депутаты в феврале этого года разрешили на территории сквера строительство храма Святой Екатерины. Однако в мае, когда оно началось, горожане вышли на недельные протесты, и строить там храм власти передумали. В середине октября состоялся общегородской опрос, на котором горожане выбрали новую площадку под строительство храма - Горького, 17, где сейчас находится Приборостроительный завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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