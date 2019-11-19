На Урале агентство недвижимости оштрафовали на 100 тысяч за нелегальную выдачу микрозаймов

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-19T14:41:51+03:00

Агентство недвижимости исключили из госреестра еще в 2015 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы этим заниматься, организация должна была быть в госреестре, но ее исключили оттуда еще в 2015 году

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В Арамиле дирекцию агентства недвижимости «Азимут» приговорили к крупному штрафу за то, что оно на постоянной основе выдавало горожанам микрозаймы.

- В соответствии с федеральным законодательством правом заниматься профессиональной деятельностью по предоставлению кредитов наделен ограниченный круг лиц, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Среди них кредитные организации, сельхоз кооперативы, кредитные кооперативы, ломбарды, конторы микрозаймов и так далее. А «Азимут» к ним не относился. Более того, в официальном госреестре юрлицо агентства не состоит - его исключили еще в апреле 2015 года.

Поэтому прокуратура обратилась в мировой суд с требованием наказать юрлицо «Азимута». И судья оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU