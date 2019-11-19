На Урале агентство недвижимости оштрафовали на 100 тысяч за нелегальную выдачу микрозаймов
В Арамиле дирекцию агентства недвижимости «Азимут» приговорили к крупному штрафу за то, что оно на постоянной основе выдавало горожанам микрозаймы.
- В соответствии с федеральным законодательством правом заниматься профессиональной деятельностью по предоставлению кредитов наделен ограниченный круг лиц, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Среди них кредитные организации, сельхоз кооперативы, кредитные кооперативы, ломбарды, конторы микрозаймов и так далее. А «Азимут» к ним не относился. Более того, в официальном госреестре юрлицо агентства не состоит - его исключили еще в апреле 2015 года.
Поэтому прокуратура обратилась в мировой суд с требованием наказать юрлицо «Азимута». И судья оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU