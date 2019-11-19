Девушки плачут и обещают ждать: сотни екатеринбуржцев отправились служить на Дальний Восток
Накануне из Екатеринбурга больше сотни новобранцев отправились служить на Дальний Восток. Их девушки обещали ждать год, а мамы со слезами на глазах - посылать гостинцы. Их путь до места назначения займет несколько дней, всех призывников по традиции будут сопровождать представительницы Комитета солдатских матерей.
- Дальний Восток для уральцев - одно из традиционных мест несения военной службы, - поясняют в пресс-службе мэрии города. - Ежегодно в этот регион направляются сотни екатеринбуржцев и, как правило, впоследствии областной военкомат получает о них хорошие отзывы от командиров.
А мамы обещают посылать гостинцыФото: Алексей БУЛАТОВ
На Дальний Восток они отправились 18 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Хотя большинство призывников все-таки остаются служить в Центральном военном округе. Призывные комиссии проводят тщательный отбор молодых: определяют степень годности по медицинским показателям, проверяют наличие прав на отсрочку.
Проститься пришли и братья с сестрамиФото: Алексей БУЛАТОВ
- В случае выявленных проблем со здоровьем, юноши направляются на дополнительное медицинское обследование в учреждения здравоохранения, которые обозначены распоряжением губернатора Свердловской области, - добавили в мэрии.
Новобранцев сопровождает Комитет солдатских матерейФото: Алексей БУЛАТОВ
На сегодняшний день в Екатеринбурге призвано уже 65 % юношей, а 46 % направлены в воинские части.
В пути новобранцы проведут три дняФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU